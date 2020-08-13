Шесть пациентов заразились коронавирусом в двух больницах Перми
По информации специалистов министерства здравоохранения Пермского края, в терапевтическом отделении больницы им. М.А. Тверье COVID-19 подтвержден у 3 пациентов, на обсервации под наблюдением медицинских работников сейчас находятся 12 контактных пациентов. В отделении экстренной хирургии больницы им. Граля COVID-19 подтвержден у 3 пациентов, на домашней обсервации под наблюдением медработников находятся 2 контактных пациента.
Пациенты, нуждающиеся в оказании медицинской помощи по терапевтическому профилю, будут перемаршрутизированы в ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина», а пациенты отделения экстренной хирургии в ГБУЗ ПК "Ордена "Знак Почёта" Пермская краевая клиническая больница" и ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга".
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