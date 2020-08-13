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Объявлен конкурс на проектирование краевой музыкальной школы для одаренных детей
Как сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края, предполагается, что средняя специальная музыкальная школа будет построена в 2023 году в Свердловском районе Перми. В соответствии с техническим заданием, подрядчику необходимо запроектировать трехэтажное здание на 350 учащихся, связанное теплым переходом с пищеблоком на 200 посадочных мест. Кроме того, в составе объекта требуется концертно-репетиционный комплекс вместимостью до 500 чел. с отдельным входом (тоже связанный теплыми переходами с другими зданиями), а также интернат на 100 мест.
Краевая музыкальная школа станет единственным учебным заведением в регионе с возможностью комплексного обучения музыкально-одаренных детей. Там ребята смогут получить непрерывное специальное музыкальное и общее образование.
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