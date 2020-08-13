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"Целый арсенал!" Уральский мастер создает оружие из дерева
Да и документы тут не нужны. Ни одно из них не стреляет. Несмотря на то что сначала оружие может показаться настоящим, на самом деле это точная копия оригиналов, выполненная из дерева. Такую коллекцию своими руками сделал Василий Дегтянников.Василий Дегтянников, житель д. Лягаева: "Видел в фильме «Вечный зов», там шашка висит в доме после гражданской войны. Захотел, чтобы у меня тоже висела".
Сначала сабли, потом пистолеты, дальше автоматы и винтовки начал делать Василий Николаевич. Сейчас в коллекции более 50 экземпляров. Оружие Первой и Второй мировой войны, современные снайперские винтовки.
Есть оружие и более раннего периода. В основном мужчина работает зимой, летом времени увлечению уделяет мало – много дел по дому. Размеры деталей находит в интернете, а после начинает вырезать. Материал заказывает на местной пилораме, всегда использует березу.
Василий Дегтянников, житель д. Лягаева: "Обработке поддается легче. Стамеску ведешь, не прыгает, как еловая, сосновая доска".Самые любимые работы – пистолет Стечкина, Тульский Токарева, Макарова, автомат Калашникова в двух экземплярах. О коллекции Василия Николаевича местные жители узнали совсем недавно. К 75-летию Победы в этом году все экземпляры выставили в экспозиции районного музея.
Валентина Ершова, методист по музейной деятельности Кочевского музея: "В восторге были в Перми. Мы увозили в Пермь на конкурс «Прикамье мастеровое». Конечно, удивило, что он может создавать такое как будто подлинное оружие из дерева".
Работает Василий Дегтянников кочегаром в деревенском детском саду. Признается, что денег часто не хватает. Некоторые его изделия уже хотели купить, но он их не продает и продавать не хочет, ведь коллекцию создал для своей семьи, и его хобби никак не связано с заработком.
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