Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В аэропорту "Большое Савино" начали монтировать телетрапы

"Нахимичили на срок": в Перми осуждены создатель нарколаборатории и два его подельника →

Департамент образования проводит прямую линию

Прямую телефонную линию сегодня проведут в департаменте образования Перми. Задать вопросы по поводу зачисления ребенка в первый класс можно с 11 до 12 часов дня по телефону: 2-059-059. Здесь готовы выслушать любые замечания о нынешней приемной кампании.

Опубликовано: 13.08.2020 в 10:20 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В аэропорту "Большое Савино" начали монтировать телетрапы

В Перми открываются рестораны и столовые

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.08.2020

Краевой опертшаб разрешил работу ресторанов и бассейнов

«Цветы жизни»: пермские школы помогают больным детям

В Перми поставят контейнеры для раздельного сбора мусора

В лагерях Прикамья отдыхают около 12 тысяч детей

"Превращения" - новая выставка в Детском музейном центре

В ГТРК «Пермь» распределили эфирное время между кандидатами в губернаторы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.08.2020


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В аэропорту "Большое Савино" начали монтировать телетрапы

"Нахимичили на срок": в Перми осуждены создатель нарколаборатории и два его подельника →

Обратите внимание

в Перми

Пермячка собрала уникальную коллекцию советских игрушек
Жительница Перми собрала уникальную коллекцию советских игрушек. Такое количество, что получился целый музей-магазин. Хотя сама хозяйка называет его «антистресс-клубом».
12.08.2020 в 14:45

Метки: Культура, Общество, в Перми

«Ах, как бы нам пришить старушку». Пермский ТЮЗ готовит премьеры к новому сезону
В Пермском театре юного зрителя сегодня состоялся сбор труппы в честь начала нового сезона. Несмотря на режим самоизоляции, здесь подготовили несколько премьер, а в интернете — целый сериал.
10.08.2020 в 16:05

Метки: Культура, в Перми

В выходные автокинотеатр посетили около 1000 жителей Прикамья
В минувшие выходные в Камской долине начал работу автокинотеатр «Спеши в кино», где для зрителей каждую пятницу, субботу и воскресенье проходят бесплатные показы фильмов и дают представления артисты. 7, 8 и 9 августа здесь покажут ленты «Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры» и «Мэри Поппинс, до свиданья», а Пермский губернский оркестр представит свою музыкальную программу. Начало сеансов: 20:00.
03.08.2020 в 14:45

Метки: Анонс, Культура, в Перми, Кино

«Когда мне больно, я смотрю на цветы»: новая выставка в PERMM
1 августа музей современного искусства PERMM открыл свои двери персональной выставкой московской художницы Венеры Казаровой «Когда мне больно, я смотрю на цветы». Синоним выставки — красота.
03.08.2020 в 13:15

Метки: Культура, в Перми

В Перми изменилась система пополнения транспортных карт
Сегодня в Перми меняется система пополнения транспортных карт, которыми многие оплачивают проезд в общественном транспорте. Отныне невозможно будет пополнить счет наличными средствами.
03.08.2020 в 11:40

Метки: Официально, в Перми, Общество, Деньги

В России

«Амкар» возвращается: бренд и красно-черная форма нашли новых хозяев
В Перми появилась футбольная команда «Амкар». В торжественной обстановке право на использование прославленного бренда было передано тренерскому штабу и руководству пермской Академии игровых видов спорта. Игроки получили новенькую красно-черную форму. Ребятам по 16-17 лет, все местные воспитанники. Свою премьерную игру в рамках Первенства страны среди любительских команд новоиспеченный «Амкар» сыграет предположительно 15 августа, встретившись на своем поле со сверстниками из Омска.
07.08.2020 в 09:17

Метки: Спорт, Общество, в Пермском крае, В России

Пермский международный марафон переносить не планируют
Пермский международный марафон планируется провести в назначенные даты — 5–6 сентября. Об этом изданию
29.07.2020 в 18:13

Метки: Спорт, В России, В мире

"Столько комаров я ещё не видел!": велопутешественник рассказал о поездке к Белому морю
В Кудымкар после долгого, в две тысячи километров, пути к Белому морю и обратно вернулся путешественник Олег Тупицын. Трудности подстерегали не только в пути, но и на отдыхе. Из-за огромного количества комаров нужно было успеть установить палатку в течение двух минут. Еду приходилось готовить в закрытой палатке на газовой горелке. Вещей путешественник брал по минимуму, обязательно аптечка и ремкомплект. Каждый день велосипедист проезжал от 170 до 200 километров. В следующем году Олег планирует колесить по Европе. Конечный пункт – Берлин. Но для путешествия, кроме визы, нужно накопить денег. Разрешение не получить, если на счету не будет минимум ста евро – на один день пребывания за границей.
29.07.2020 в 12:54

Пермяк, пробежавший 100 км по квартире, выиграл марафон в Суздале
Великолепный результат продемонстрировал пермяк Константин Иванов на ультрамарафоне под Суздалем. Спортсмен пробежал 107 км по пересеченной местности за 8 часов 53 минуты, установив новый рекорд главной трассы. За первое место он получил автомобиль LADA XRAY. Весной во время режима самоизоляции спортсмен пробежал по квартире 100 километров без остановки.
23.07.2020 в 13:10

Метки: Спорт, В России

Вынесен приговор интернет-мошеннику из Самары, обманувшему шестерых пермяков
В Лысьве суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Самары. Он признан виновным в совершении серии краж с банковского счета. Потерпевшие лишались денежных средств, принимая участие в акции, якобы организованной банком. Условия ее были просты: необходимо заполнить анкету, для того, чтобы на счет поступили бонусы в виде денежных средств. Жертвы мошенника указывали в анкете реквизиты своих банковских карт. Через некоторое время с их счетов списывались деньги. Молодым человеком похищены денежные средства на общую сумму порядка 50 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей.
23.07.2020 в 11:25

Метки: Преступления, Интернет, в Перми, В России

Лента новостей RSS каналы

Шесть пациентов заразились коронавирусом в двух больницах ПермиШесть пациентов заразились коронавирусом в двух больницах Перми

Объявлен конкурс на проектирование краевой музыкальной школы​ для одаренных детейОбъявлен конкурс на проектирование краевой музыкальной школы​ для одаренных детей

В пермскую колонию пытались пронести гашишВ пермскую колонию пытались пронести гашиш

"Нахимичили на срок": в Перми осуждены создатель нарколаборатории и два его подельника"Нахимичили на срок": в Перми осуждены создатель нарколаборатории и два его подельника

Департамент образования проводит прямую линиюДепартамент образования проводит прямую линию

В аэропорту "Большое Савино" начали монтировать телетрапыВ аэропорту "Большое Савино" начали монтировать телетрапы

В Перми открываются рестораны и столовыеВ Перми открываются рестораны и столовые

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.08.2020«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.08.2020

Краевой опертшаб разрешил работу ресторанов и бассейновКраевой опертшаб разрешил работу ресторанов и бассейнов

«Цветы жизни»: пермские школы помогают больным детям«Цветы жизни»: пермские школы помогают больным детям

В Перми поставят контейнеры для раздельного сбора мусораВ Перми поставят контейнеры для раздельного сбора мусора

В лагерях Прикамья отдыхают около 12 тысяч детейВ лагерях Прикамья отдыхают около 12 тысяч детей

"Превращения" - новая выставка в Детском музейном центре"Превращения" - новая выставка в Детском музейном центре

В Нытвенском районе из больницы сбежал пациент с коронавирусомВ Нытвенском районе из больницы сбежал пациент с коронавирусом

Пермские молодожёны устроили благотворительную свадьбуПермские молодожёны устроили благотворительную свадьбу

Пермячка собрала уникальную коллекцию советских игрушекПермячка собрала уникальную коллекцию советских игрушек

Социальную дистанцию на набережной должны контролировать дежурныеСоциальную дистанцию на набережной должны контролировать дежурные

Пора делать выбор: вузы принимают заявления абитуриентов до 29 августаПора делать выбор: вузы принимают заявления абитуриентов до 29 августа

Из-за коронавируса на карантин закрыто терапевтическое отделение больницы им. ТверьеИз-за коронавируса на карантин закрыто терапевтическое отделение больницы им. Тверье

В ГТРК «Пермь» распределили эфирное время между кандидатами в губернаторыВ ГТРК «Пермь» распределили эфирное время между кандидатами в губернаторы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.08.2020«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.08.2020

Минтербез: информация о минировании аэропорта и ЖД-вокзала не подтвердиласьМинтербез: информация о минировании аэропорта и ЖД-вокзала не подтвердилась

Как получить компенсацию за отдых в РоссииКак получить компенсацию за отдых в России

Открывай Пермский крайОткрывай Пермский край

В Пермском крае выявлено 65 новых случаев коронавирусаВ Пермском крае выявлено 65 новых случаев коронавируса

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную