В аэропорту "Большое Савино" начали монтировать телетрапы, или проще говоря "рукава". Всего их будет пять. Параллельно идет реконструкция перрона и рулежных дорожек, чтобы пассажир попадал в самолет напрямую, минуя всякие переезды в автобусах.Конструкция поднимается вверх и занимает своё место - это поворотная камера - одна из составных частей телетрапа или «рукава», как ещё его называют. Раис монтирует телетрапы не первый год, работал во многих аэропортах страны.Раис Хасянов, инженер-наладчик: "Сборка металлоконструкций всегда непростой процесс, телетрапы - это современная, трудоёмкая вещь".Как идёт процесс монтажа, проверил глава региона Дмитрий Махонин. Всего телетрапов будет пять, максимальная длина рукавов составляет 45 метров. Принято решение все пять монтировать одновременно - основание для этого уже готово, говорят специалисты, так что можно работать.Дмитрий Будрин, технический директор АО «Международный аэропорт «Пермь»: "Сейчас идёт монтаж ротонд, монтаж поворотных камер, после того как они будут закончены, будут смонтированы переходные галереи телетрапов".Сейчас в Пермском аэропорту идёт первый этап реконструкции - на площадке ведутся работы по обустройству перрона, стоянки самолётов, одной из рулёжных дорожек. Ежедневно трудится более ста человек, задействовано два десятка единиц техники.Бетонные работы на перронах и рулежных дорожках будут закончены одновременно с установкой телетрапов. Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Это в общем-то не очень комфортно заходить в автобус, ехать в самолёт, и наоборот, когда ты прилетаешь, из самолёта в автобус. Мы рассчитываем, что в сентябре будет всё реализовано, и первые пассажиры аэропорта Большое Савино будут заходить в самолёты и выходить из них по телетрапам. Сомнений нет, мы это всё сделаем".На этом модернизация аэропорта не завершится. Дмитрий Махонин отметил значимость для региона второго этапа реконструкции. Его реализация позволит принимать самолеты любого класса и расширит возможности по развитию авиасообщения. Новый терминал открылся в конце 2017 года, и среди достижений Перми - попадание Большого Савино в российский Топ-35. В этот список вошли аэропорты с пассажиропотоком более 800 тысяч человек в год. Пермский аэропорт занял одиннадцатую строчку рейтинга, обогнав даже московский "Внуково", а по итогам 2019 года пассажиропоток "Большого Савино" превысил отметку в 1 миллион 600 тысяч пассажиров.