"Нахимичили на срок": в Перми осуждены создатель нарколаборатории и два его подельника

Свердловский районный суд г. Перми вынес приговор троим жителям краевой столицы, обвиняемым в незаконном обороте запрещенных веществ и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.В сентябре прошлого года сотрудники пермского наркоконтроля задержали 20-летнего организатора интернет-магазина по сбыту запрещенных веществ и двух его соучастников. Как установило следствие, главный обвиняемый решил незаконно производить мефедрон на продажу. Знаний в области химии ему не хватило, обратился за помощью к сверстнику. Тот, в свою очередь, нашел студента, обучающегося на химическом факультете. За денежное вознаграждение 21-летний пермяк согласился сотрудничать."Мефедрон производили в арендованном доме в деревне Скобелевка. После нескольких химических процессов оборудование и реагенты дилеры спрятали в лесу. Задержанные указали полицейским место, где вырыли яму и закопали улики. Сыщики изъяли большое количество колб, пробирок и химических веществ - с помощью чего производили запрещенное вещество", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В общей сложности в ходе обысков полицейские изъяли около 590 граммов мефедрона. Полкилограмма синтетического наркотика сыщики обнаружили в квартире главного фигуранта. Часть запрещенного вещества была расфасована на разовые дозы. Эти свертки обвиняемые планировали разложить по тайникам-закладкам для потребителей. Сыщики полностью ликвидировали интернет-магазин по продаже запрещенных веществ.Суд признал злоумышленников виновными по ч. 3 ст.30 ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, 20-летнему организатору интернет-магазина инкриминирована «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем». Установлено, что молодой человек заработал на продаже мефедрона 313 тысяч рублей. Главного фигуранта приговорили к 8 годам лишения свободы и штрафу 300 тысяч рублей. Его подельники получили по 7 лет колонии строгого режима и штрафу 100 тысяч рублей каждый.