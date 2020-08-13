← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.08.2020
В Перми открываются рестораны и столовые
К полноценному открытию кафе было готово еще вчера. Сегодня в заведении, где работает Татьяна, в предвкушении решения оперштаба по борьбе с коронавирусом, наводят последний лоск. Заждались и персонал, и посетители.
Татьяна Карванских, официант: "У нас очень много постоянных гостей, мы их очень любим, ждем, хорошо обслуживаем".
С начала июля разрешили работу летних кафе, этому заведению повезло — есть небольшая веранда, на которой поставили 4 стола. Разместить всех желающих, конечно, не смогли, да и компенсировать полную посадку такими площадями невозможно. Еще один вариант - работать на вынос. Схему больше подходящую для фаст-фуда в итоге освоили большинство пермских кафе и ресторанов. Но с точки зрения бизнеса — это точно не спасение.
Галина Шарлаимова, заместитель руководителя кафе: "Мы начинали сначала с пиццы, с булочек, с пирожков, но потом начали выпускать и первые блюда, и вторые, и закуски, и салаты. Это считайте — 5%, ну до 15, может быть, от того, что мы могли бы делать, это очень мало. Но мы понимали, что рано или поздно мы откроемся, и снова будем работать".
В обед на веранде крупного сетевого ресторана нет свободных мест. В прохладный августовский день посетители кутаются в пледы и мечтают вернуться к стационарному общепиту.
Елена Гаврилина: "Хотелось бы, конечно, находиться в здании, теплее там. Погода не очень сегодня холодная. Кутаемся, куртки с собой не взяли, вчера было тепло, а сегодня холодно". Внутри также готовятся к открытию. В первую очередь обращают внимания на санитарные требования Роспотребнадзора.
Сергей Чазов, управляющий ресторана: "Персонал готов принять ограничения, потому что мы регулярно обрабатываем помещения с помощью ламп, точно так же используем дезинфицирующие средства. Наш персонал ходит в масках, перчатках, как это в принципе положено".И вот то самое долгожданное заседание. Оперштаб официально разрешает работу общепита: столовые, кафе, рестораны — все кроме фудкортов в торговых центрах.
Мария Геворгян, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края: "Возобновляется работа кафе и ресторанов при условии размещения столов не менее полутора метров. В организации общественного питания продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий, банкетов, ограничение на работу детских игровых зон и развлекательных танцевальных зон".
Среди других важных послаблений: разрешение оперштаба на открытие бассейнов, не включая отдельно стоящих бань и саун, начало работы детских школ искусств, в творческих вузах и колледжах теперь можно проводить очные испытания для абитуриентов. И все это, не забывая про масочный режим.
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