← "Превращения" - новая выставка в Детском музейном центре
В лагерях Прикамья отдыхают около 12 тысяч детей
Как отмечают в краевом министерстве соцразвития, в этом году в связи с эпидситуацией каждый загородный лагерь на особом контроле Роспотребнадзора. По новым правилам перед заездом ребенок в обязательном порядке должен пройти трехдневное медицинское наблюдение, без которого он не сможет попасть на территорию лагеря. Дополнительный медосмотр проходит и в самом лагере: ежедневная термометрия, усилен дезинфекционный режим.
Работа персонала сформирована по принципу вахты. До заездов сотрудники сдают анализ на наличие антител к COVID-19.
В ведомстве также напомнили, что для ответов на все интересующие родителей вопросы работает «горячая линия» по телефону 8-902-47-22-214.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
"Превращения" - новая выставка в Детском музейном центре
В ГТРК «Пермь» распределили эфирное время между кандидатами в губернаторы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.08.2020
В Пермском крае выявлено 65 новых случаев коронавируса
В Перми на шоссе Космонавтов столкнулись шесть машин
В селе Троица начинаются съемки фильма о Василии Каменском
Археологи исследуют новый участок в центре Перми
В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав детей на образование
В Перми потеплеет до +20 градусов
В Перми с начала года более 700 питомцев муниципального приюта обрели новых хозяев
Добавить комментарий: