В лагерях Прикамья отдыхают около 12 тысяч детей

На сегодняшний день в Прикамье работают 40 загородных лагерей и лагерей санаторного типа, где отдыхают около 12 тысяч детей. В половине из них уже началась вторая смена. В августе готовятся к открытию еще несколько лагерей Пермского края, среди них «Здоровье» (Чернушка) и «Дерзание» (Кунгурский район), где смогут принять более 150 детей.Как отмечают в краевом министерстве соцразвития, в этом году в связи с эпидситуацией каждый загородный лагерь на особом контроле Роспотребнадзора. По новым правилам перед заездом ребенок в обязательном порядке должен пройти трехдневное медицинское наблюдение, без которого он не сможет попасть на территорию лагеря. Дополнительный медосмотр проходит и в самом лагере: ежедневная термометрия, усилен дезинфекционный режим.Работа персонала сформирована по принципу вахты. До заездов сотрудники сдают анализ на наличие антител к COVID-19.В ведомстве также напомнили, что для ответов на все интересующие родителей вопросы работает «горячая линия» по телефону 8-902-47-22-214.