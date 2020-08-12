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"Превращения" - новая выставка в Детском музейном центре
Представив окружающий мир как разнообразие фигур, здесь заметили, что наиболее естественной оказался круг. На выставке данную фигуру представили как основополагающую и попытались выявить её связь с различными предметами и явлениями окружающего мира.
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