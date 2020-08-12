← В лагерях Прикамья отдыхают около 12 тысяч детей
В Перми поставят контейнеры для раздельного сбора мусора
Как рассказали в министерстве ЖКХ и благоустройства, раздельный сбор отходов предполагает два потока – разделение на вторсырье и то, что непригодно для переработки. Для простоты и ясности на каждом баке разместят иллюстрации, дополнительно будет проведена разъяснительная работа с местной администрацией и управляющими организациями.
Переход на раздельный сбор отходов, увеличение доли перерабатываемого мусора - задачи национального проекта «Экология».
В настоящее время региональный оператор «Теплоэнерго» уже заключил ряд соглашений с частными компаниями, которые занимаются раздельным сбором мусора, для централизации их деятельности.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В лагерях Прикамья отдыхают около 12 тысяч детей
"Превращения" - новая выставка в Детском музейном центре
В ГТРК «Пермь» распределили эфирное время между кандидатами в губернаторы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.08.2020
В Пермском крае выявлено 65 новых случаев коронавируса
В Перми на шоссе Космонавтов столкнулись шесть машин
В селе Троица начинаются съемки фильма о Василии Каменском
Археологи исследуют новый участок в центре Перми
В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав детей на образование
В Перми потеплеет до +20 градусов
Добавить комментарий: