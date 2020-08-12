В ГТРК «Пермь» распределили эфирное время между кандидатами в губернаторы

В государственной телерадиокомпании «Пермь» между кандидатами в губернаторы Прикамья распределили эфирное время. До дня выборов остался месяц. В единый день голосования, 13 сентября, также состоятся довыборы депутатов в Законодательное собрание по округам № 2, 13 и 17 и больше 20 муниципальных кампаний. На пост главы региона претендуют четверо: Дмитрий Махонин, Олег Постников, Ксения Айтакова и Евгений Козлов. Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: "У всех у них начинается агитационный период 15 августа. Соответственно, он продлится до 23.59 часов 11 сентября. В этот период кандидатам разрешено размещать свои агитационные видеоролики, аудиоролики, либо выступать в прениях, в дебатах на телеканалах, радиоканалах, в печатных средствах массовой информации, включая сетевые издания".В соответствии с законом, бесплатное эфирное время распределено между участниками избирательной кампании в равных пропорциях. По 40 минут в трёх программах на радиоканалах «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». По часу - на телеканалах «Россия 1» и "Россия 24".

Игорь Южанинов, директор филиала ВГТРК «ГТРК «Пермь»: "Полчаса из этого эфирного времени - для агитационных роликов, а полчаса - для теледебатов. Будет 6 программ по 20 минут, где каждый кандидат или представитель кандидата может рассказать о себе".