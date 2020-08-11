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Решение по восстановлению прав дольщиков "Первого пермского микрорайона" будет принято в сентябре
Ранее, глава Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что восстановление прав дольщиков – значимый вопрос для региона. Несмотря на то, что ключевую роль в этом процессе играет Федеральный Фонд, краевые власти делают всё, что от них зависит, чтобы ускорить принятие решений Фондом. В июне между Пермским краем и Фондом было заключено соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков 37 проблемных объектов. Сейчас прорабатывается вопрос заключения еще одного соглашения, в которое войдут остальные объекты. Кроме того, Пермский край увеличил свою долю софинансирования с 453 до 725 млн рублей, средства заложены в региональном бюджете на 2020 год.
Всего в Пермском крае 58 проблемных домов. В июле Федеральный Фонд принял решение о достройке проблемного дома на ул. Толмачева, 15.
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