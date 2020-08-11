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Решение по восстановлению прав дольщиков "Первого пермского микрорайона" будет принято в сентябре

Подрядная организация, нанятая Федеральным Фондом дольщиков, провела осмотр самого крупного долгостроя края «Первый Пермский микрорайон». На основании результатов осмотра будет сформирована рыночная стоимость каждого дома. В соответствии с графиком заседаний Наблюдательного совета, решение по достройке «ППМ» или предоставлении выплат пострадавшим гражданам должно быть принято в сентябре. До этого момента Фонд организует техническое обследование долгостроя для определения стоимости достройки. Для принятия итогового решения о способе восстановления прав дольщиков специалисты сравнят полученные показатели: рыночную стоимость объекта и стоимость достройки.Аналогичный осмотр для определения рыночной стоимости уже был проведен на объектах по ул. Адмирала Ушакова, 34, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Кировоградская, 68а, ул. КИМ, 14.
Ранее, глава Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что восстановление прав дольщиков – значимый вопрос для региона. Несмотря на то, что ключевую роль в этом процессе играет Федеральный Фонд, краевые власти делают всё, что от них зависит, чтобы ускорить принятие решений Фондом. В июне между Пермским краем и Фондом было заключено соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков 37 проблемных объектов. Сейчас прорабатывается вопрос заключения еще одного соглашения, в которое войдут остальные объекты. Кроме того, Пермский край увеличил свою долю софинансирования с 453 до 725 млн рублей, средства заложены в региональном бюджете на 2020 год.
Всего в Пермском крае 58 проблемных домов. В июле Федеральный Фонд принял решение о достройке проблемного дома на ул. Толмачева, 15.

Опубликовано: 11.08.2020 в 10:14 в рубрике - Вести Пермь

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