В селе Воскресенское освятили новые колокола храма

В селе Воскресенское Уинского района освятили новые колокола. Их подарил меценат для старинного храма, который восстанавливают буквально всем миром. В храме Воскресения Господня уже проходят службы. Крестный ход и чин освящения. Сегодня особый день для жителей Воскресенского. Уже не первый год там идут работы реконструкции. А недавно один из меценатов преподнес в дар храму колокола.Сложно поверить, что еще 10 лет назад внутри храма были заброшенные мастерские. Сегодня ежедневно проходит служба, на которую приходят десятки верующих.Антонина Курганова: "Прихожан у нас всегда много, у нас приезжих много, с соседних деревень приезжают, особенно летом много прихожан".Местный житель Владимир Шаньгин до сих спор с трепетом вспоминает, как в 2016-м заброшенный храм обрел золотые купола. И это спустя всего несколько лет после начала активных восстановительных работ.Владимир Шаньгин, автор проекта «Внутренний мир храма обновляется»: "Сейчас у нас идут восстановительные работы по штукатурке, отделке стен, центральный купол уже практически закончен и начинаем продолжать дальше".Главная задача сегодня - восстановить престол и второй придел храма, чтобы проводить службу, как и положено, под куполом.Алексей Зеленкин, глава Уинского муниципального округа: "За 6 лет, с 2014 года, мы восстановили правый предел, сейчас работы проводятся в центральном, ну и дальше надеемся, что такими же темпами будем продолжать работу".Таких больших старинных храмов, как в селе Воскресенское, в Пермском крае единицы. И для его полного восстановления требуются колоссальные вложения. Практически с самого начала работы по реконструкции поддержали пермские нефтяники. Вот уже четыре года подряд проект «Внутренний мир храма обновляется» – постоянный участник конкурса социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа». В этом году за счет грантовых средств была уложена плитка в двух алтарях. Общие же вложения нефтяников в рамках конкурса и действующего соглашения о сотрудничестве с Пермским краем в этот знаковый объект за последние шесть лет приблизились к 10 миллионам рублей.Алексей Хохлявин, лидер цехкома «ЦИТС-Чернушка» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Входя вовнутрь, чувствуется атмосфера божественная и тот процесс работы, который был проведен по реконструкции помещения — он грандиозен".Кульминацией восстановительных работ в этом году должно стать поднятие колоколов на звонницу храма. И тогда их величественный и торжественный звон гармонично дополнит яркий блеск куполов храма Воскресения Господня.