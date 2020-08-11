Движение по ул. Строителей будут запускать поэтапно
А вот здесь отзывы негативные — улица Строителей весь год в списке проблемных объектов.
Как заявил подрядчик, готов нагонять отставание, которое появилось из-за сложностей с выкупом недвижимости. В перспективе к 2024 году магистраль растянется на 7 километров — от Куфонина до Стахановской. Открывать дорогу будут поэтапно. Это первый, до улицы Вишерской. Айк Аветисян, генеральный директор ООО «СКФ АТМ»: "Постараемся до начала ноября сдать объект в эксплуатацию".
Дорога нужна и для того, чтобы разгрузить другие городские трассы. Нуждаются в разгрузке и местные детские сады: в Дзержинском районе более тысячи детей родители возят в другие районы города. Александр Стяжкин, глава Дзержинского района г. Перми: "Тот сад, который сейчас у меня за спиной, будет сдан до конца года, процентов на 30% эту проблему решит, а если учесть сад, который строится на Плеханова, решим эту проблему примерно вполовину".
Врио губернатора Дмитрий Махонин проинспектировал стройку садика для 360 малышей, возводимого в рамках нацпроекта «Демография». Дмитрий Махонин поручил не затягивать с работами, чтобы детский сад был сдан вовремя. На контроле и сроки по спортивным объектам. Они появятся на площадке заброшенной школы. Школа представляет собой привлекательный, но опасный объект для подростков. В скором времени они смогут сменить свой интерес: в скором времени здесь появится ледовая арена, а за ней бассейн.
Сергей Сапегин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Перми: "Бассейны у нас приоритет в строительстве. Это следующий, третий бассейн муниципальный. В нём сможет заниматься более тысячи детей".
Сейчас идёт проектирование, завершить строительство бассейна планируют в 2022 году, ледовой арены — к юбилею Перми.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Дальше, конечно, нам надо заниматься благоустройством: улица Подлесная ремонтируется в этом году. В наших планах дальнейшее обустройство Черняевского леса. Это такой комфортный спальный район, где должно быть комфортно работать и жить".
Как подчеркнул Дмитрий Махонин, важно, чтобы жители чувствовали улучшения, и это задача власти на десятилетие вперед.
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