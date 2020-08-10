В Перми задержали двух нетрезвых скутеристов в одном и том же месте с разницей в 20 минут

На территории Пермского края с 7 по 9 августа прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный водитель». Так, в ходе рейда в Мотовилихинском районе Перми сотрудники ГИБДД остановили 2 пьяных водителей скутеров. Мужчин "поймали" в одном и том же месте с разницей в 20 минут. В отношении нарушителей составлены протоколы.Всего в период проведения рейда автоинспекторы отстранили от управления 155 водителей без права вождения и 152 водителя - с признаками опьянения. В отношении 23 водителей, задержанных повторно за пьянство за рулём, собраны материалы проверки для принятия решения о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.В ходе проведения мероприятий и при несении службы стражами порядка пресечено 24315 нарушений Правил дорожного движения, 301 нарушение допустили пешеходы."В Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что пренебрежительное отношение к опасности, неадекватная оценка складывающейся дорожной остановки приводят к тому, что нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра. Это приводит к ДТП с тяжкими последствиями", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Сообщить о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии или ведут себя на дороге неадекватно, можно по телефону дежурной части полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефону 246-79-00 или «102».