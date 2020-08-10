"День за два": утвержден особый порядок начисления стажа медикам, работающим с коронавирусом

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По словам Михаила Мишустина, благодаря этому решению каждый год около 4 тысяч врачей и других медработников смогут досрочно выйти на пенсию. На выплаты дополнительно потребуется 325 млн рублей ежегодно. "Такие средства на это в бюджете предусмотрены", - отметил глава правительства России.
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