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Экс-министру Андрею Ковтуну вынесен приговор
Установлено, что в марте 2013 Андрей Ковтун фиктивно трудоустроил сотрудника охотничьего хозяйства в качестве пожарного в пожарную часть. При этом работник в действительности не осуществлял трудовые функции, а начисляемые ему за службу денежные средства в качестве заработной платы и иные выплаты вплоть до декабря 2017 года Ковтун присваивал себе. В общей сложности, по мнению следствия, было похищено более 790 тысяч рублей бюджетных средств. Суд приговорил экс-министра к 3 годам и 8 месяцам условно. Кроме того, его лишили звания генерал-майора.
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