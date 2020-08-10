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Власти Прикамья закупят роботизированную систему диагностики онкозаболеваний

Краевые власти объявили аукцион на поставку роботизированной системы гистологической и иммуногистохимической диагностики. Медицинское оборудование приобретается в рамках национального проекта «Здравоохранение». Начальная цена контракта составляет 40 млн рублей.
Победитель аукциона должен поставить новую технику в Пермский краевой онкологический диспансер в течение 90 дней с момента заключения договора. Итоги аукциона будут подведены 26 августа 2020 года.Закупаемая система представляет собой комплекс современного оборудования для молекулярно-генетической диагностики опухолевых новообразований. В составе роботизированной системы - криостат, прибор для ускоренной заморозки биологических образцов, автомат и аппарат для гистологической обработки тканей, станция заливки парафином, ротационный полуавтоматический микротом, аппарат для иммуногистохимии, гистологический принтер и другое оборудование. Это полностью автоматизированная, цифровая система, позволяющая сохранять и передавать изображения.«В онкологии гистология – это один из методов исследования, который помогает не только диагностировать наличие злокачественных образований, но и определить их структуру, стадию патологического процесса. Кроме того, анализ на гистологию определяет природу клеточных изменений, доброкачественность или злокачественность. Необходимость процедуры определяется врачом. При обнаружении новообразования на ранней стадии для большинства типов рака прогноз благоприятный. Благодаря результатам данного исследования врач получит максимальное количество информации о типе опухоли и ее агрессивности, а значит, сможет определить прогноз и назначить верное лечение. Роботизированная станция позволяет полностью автоматизировать и стандартизировать все этапы подготовки тканей для гистологического исследования, а значит обеспечить высокое качество приготовленных образцов тканей для исследования. Ежегодно в пермском онкоцентре выполняется более 95 тысяч гистологических тестов на онкопатологию, из них в 75 процентах подтверждается гистологический диагноз – рак»,- прокомментировал закупку главный врач Пермского краевого онкологического диспансера Максим Мезенцев.

Метки: Здоровье, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 10.08.2020 в 11:46 в рубрике - Вести Пермь

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