Пермскому цирку - полвека!

8 августа исполняется 50 лет Пермскому цирку. В Пермь цирковые коллективы начали приезжать аж с конца 19-го века. В 60-х годах 20 века Пермь включили в десятку городов, где по одному и тому же проекту решено было строить стационарное цирковое здание для гастролирующих трупп. В то время это была главная стройка Перми. И без преувеличения - народная.

Ольга Федотова, главный администратор пермского цирка: "Жители Перми помогали строителям возводить это здание."

За полвека здесь кто только не выступал. Запашные всех поколений, иллюзионисты Кио, легендарный Карандаш Михаил Румянцев, Солнечный клоун Олег Попов и, конечно, легенда цирка - Юрий Никулин.

Сегодня цирк по-прежнему без зрителя. Массовые мероприятия под запретом. Но совсем без гостей не обошлось. Во дворе Пермского цирка гуляют слоны Джинни и Магда. Здесь они гостят уде почти полгода. За время творческого перерыва им важно не потерять форму. Поэтому прогулки, тренировки и приём пищи - строго по расписанию.

Четвероногих артистов из Большого Варшавского цирка в Перми застала пандемия. Пока она не закончится, слонихи, верблюды, пони и лошади не смогут вернуться домой. Равно как и цирк - открыть свои двери.

8 августа в официальной группе Пермского цирка ВКонтакте запустят специальную акцию для детей и взрослых. Победители получат приглашения на первое представление после открытия цирка.