В Перми завершилась приемка школ к первому сентября. В последний день установленного срока испытание проходили всего два учреждения. Остальные уже заняты сугубо педагогическими задачами.Для директора, приемка учебного заведения комиссией - мероприятие не менее волнительное, чем первое сентября. Каждое ведомство интересует что-то свое: полицейских и нацгвардию - безопасность, МЧС - противопожарные системы, сотрудников ГИБДД - подходы к школе. Но первым делом осматривают свежий ремонт.

Кроме обычного косметического ремонта - подбеливания и подкрашивания, каждая школа к 1 сентября старается удивить своих учеников. И школа дизайна «Точка» здесь не исключение - в стенах в стиле ЛОФТ появились дополнительные проемы, где будет расположена гардеробная.

Школу не только ремонтируют, отмывают, а теперь еще и дезинфицируют каждый квадратный сантиметр. И то, что получается в результате - считают общим достижением.

Анна Деменева, директор школы «Точка» г. Перми: "И учителя помогают, и у нас есть традиция, что приходят родители помогать, мы тоже всегда очень благодарны, потому что без родителей нас будет только половина."

Особый разговор про оборудование. В пермской школе «Точка», к примеру, появилась новая швейная мастерская, как и по положено по статусу с дизайнерской мебелью.

В связи с распространением вируса COVID-19 правила приемки школ в этом году только ужесточились. Режим самоизоляции может быть и закончен, но ряд карантинных мер останутся и после 1 сентября.

Татьяна Пепеляева, и.о. начальника отдела образования администрации Мотовилихинского района г. Перми: "В рамках пропускного режима, на входе обязательно должны быть термометры, должны стоять опрыскиватели, для того чтобы и дети, и персонал максимально безопасно ощущали себя в образовательном учреждении."

7 августа - последний день для приемки образовательных учреждений в Перми. Меньше чем за месяц провели 197 комплексные проверки: 103 школы, 80 детских садов, 14 учреждений дополнительного образования. Непринятой остается только одна 127-я школа, ее после капитального ремонта, будут отдельно осматривать в середине августа.

Рената Шарипова, начальник управления имущественным комплексом департамента образования администрации г. Перми: "У нас все образовательные учреждения готовы к новому учебному году. В обычном режиме, не в карантинном. Первое сентября начнется!"

В целом по краю финальной датой по приемке школ обозначено 15 августа. На сегодняшний день ко Дню знаний готово 85% учебных заведений.