Пермский губернский оркестр даст концерт в летнем автотеатре

В эту субботу, 8 августа, Пермский губернский оркестр даст первый живой и открытый концерт в новом концертном сезоне. Стать зрителями музыкальной программы пермяки и гости города смогут, приехав на концертную площадку у ТРК СпешиLove (ул. Спешилова, 114) – в летний автотеатр «Спеши в кино». Начало в 20:00.Напомним, 31 июля в Камской долине начал работу летний автотеатр «Спеши в кино», где для зрителей каждую пятницу и воскресенье проходят бесплатные показы фильмов, а по субботам дают представления артисты. Программу еженедельных субботних концертов открыл Пермский академический Театр-Театр. Артисты исполнили для зрителей любимые фрагменты известных мюзиклов и спектаклей – «Винил» и «Jesus Christ Superstar», «Алые паруса», «Географ глобус пропил» и концерта «Двое в городе».В эти выходные гостей ждет новая программа. 8 августа в 20:00 любителей музыки приглашают на большой концерт Пермского губернского оркестра. В программе прозвучат любимые популярные, джазовые и классические произведения, песни из кинофильмов в исполнении солистов: Натальи Кирилловой, Елены Бурди, Эдуарда Морозова и Александра Тыщика. Свои танцевальные номера представит хореографическая группа оркестра.«Это очень важный и, без преувеличения, долгожданный для нас концерт. Мы все уже соскучились по живым выступлениям и эмоциям наших зрителей. Всё-таки музыкант, в первую очередь, создан для сцены, и без выступлений высокий профессиональный уровень поддерживать не просто»,- сказал художественный руководитель и главный дирижёр Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.Звук концерта будет передаваться через радиоприемник, а следить за изображением на экране позволят камеры прямой трансляции. Поддержать артистов после завершения выступления зрители смогут с помощью сигналов своих авто.Напомним, что по пятницам и воскресеньям на площадке идут кинопоказы. В эту пятницу - «Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры», в воскресенье - «Мэри Поппинс, до свиданья».