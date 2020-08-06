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В Кудымкаре установят памятник пельменю

В Кудымкаре мастера-камнерезы начали воплощать в жизнь свою давнюю затею. Из мрамора они делают гигантский пельмень. Это будет настоящий памятник, который планируется поставить в самом центре города на аллее Кудым-Оша. На работе скульптор Валентина Ракишева пользуется поистине мужскими инструментами: молоток, резак, шлифовальные машины.
Дома преображается, готовит еду для всей семьи. Одно из любимых блюд - пельмени. Тесто делает сама, фарш тоже. За день может налепить несколько сотен штук. Но сегодня вместо муки и мяса - кусок мрамора.
«Это совершенно разные несовместимые вещи - пельмени из теста и пельмень из мрамора. Вообще такое в жизни выпало впервые сделать пельмень из мрамора. Вижу сходство с тестом в том, что пыль мраморная и мука очень похожи», - рассказывает скульптор.У коми-пермяков пельмень называют "пельнянь": "пель" — ухо, "нянь" — хлеб; получается - хлебное ухо. Это национальное блюдо. Начинки бывают разные - мясо, редька и даже пистики — молодые побеги хвоща полевого. Но независимо от того с чем пельмени — это обязательное блюдо любого праздничного стола. Кроме того, недавно ученые доказали, что впервые пельмень придумали не в Сибири или Удмуртии, а именно на коми-пермяцкой земле. Поэтому авторы и задумали такой необычный памятник.
Валентина Ракишева, скульптор: «Коми-пермяцкая тема в нем также заложена - это очень большой смысл для коми-пермяков. Это же ритуальная пища и поминальная. Все праздники, обряды, поминки у нас без пельменей не проходят».
Статус пельменя так высок, что памятник ему планируют установить в центре Кудымкара на аллее Кудым-Оша, в одном ряду с легендарными и мифическими героями коми-пермяцого эпоса. Перед скульпторами стоит непростая задача - на камне изобразить все элементы пельменя. Чтобы он был точь-в-точь похож на те, которые буквально за несколько секунд получаются у местных хозяек.
Вячеслав Просвирнов, скульптор: «Наша задача как художников сделать эту скульптуру так, чтобы проходящий мимо человек мог понять, что это пельмень. Слепить из мрамора ушки, чтобы защипы были похожи на настоящий пельмень».Пока не определено название будущей скульптуры, каждый может предложить свой вариант. Для этого нужно обратиться в этнокультурный центр.
Скульптура будет в форме полумесяца, не круглая. Это специальная задумка авторов, чтобы на мраморном пельмене можно было посидеть и сфотографироваться.
Впереди еще много работы. Но закончить хотят в середине августа. Дату официального открытия скульптуры пока не называют.

Опубликовано: 06.08.2020 в 16:30 в рубрике - Вести Пермь

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