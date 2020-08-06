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Деревья в центре Перми вылечат
Всего учёными Пермского аграрно-технологического университета обследовано около 750 деревьев и кустарников. Общее состояние зеленых насаждений оценивается как удовлетворительное. Несмотря на наличие заболеваний, большинство деревьев планируется сохранить и улучшить их состояние. Для этого будет проведен комплекс оздоровительных и восстановительных мероприятий, которые позволят повысить иммунитет и устойчивость зеленых насаждений. Прежде всего, это внесение минеральных удобрений, аэрация почвы, обработка открытой корневой системы, полив кроны и почвы, восстановительная обрезка и другие мероприятия.
В настоящее время проводится обработка собранного материала, после чего будут составлены рекомендации по каждому обследованному дереву.
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