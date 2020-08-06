Пермские эксперты обсудили новшества избирательного процесса
Первое заседание клуба было посвящено нынешней выборной кампании в регионе, а также новшествам избирательного процесса. Среди участников этой дискуссии были практически все ведущие пермские политологи, социологи, юристы и журналисты.
Игорь Кирьянов, председатель экспертного клуба г. Перми: «Обмен мнениями всегда важен. Это наша жизнь. Дискуссия, обсуждение позволяют найти очень важные решения, которые претворяются в жизнь".
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