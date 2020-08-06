← В галерее открылась выставка "Строгановы. Эпоха в иконных образах"
Пермские эксперты обсудили новшества избирательного процесса →
В поселке Горный готовится к сдаче новый детский сад
Интерактивная панель расположилась в прогулочной зоне нового Двуреченского детского сада. Здесь есть и безопасные физкультурные и игровые площадки, современные песочницы, игровые модули и удобные теневые навесы. Внутри будет тоже все для развития малышей.
Людмила Доронина, заведующая МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»: "Закуплена «волшебная грядка», дети будут экспериментировать. Интерактивное оборудование- песочница, доска, скалодром, то есть детки будут развиваться в современных условиях».
Новый корпус детского сада «Семицветик» будет рассчитан на 120 мест. Групп будет 6, причем 3 из них для детей ясельного возраста, чего никогда не было в поселке.
В просторном помещении разместится музыкальный зал. Пока что здесь находится только новое фортепиано, но совсем скоро тут появится и другое современное оборудование.
В скором времени все это оценят дети небольшого поселка Горный. Сегодня готовность нового дошкольного учреждения проконтролировал врио губернатора края Дмитрий Махонин.
Благодаря строительству нового корпуса в рамках национального проекта «Демография» дети от 3 до 7 лет смогут попасть в садик без очереди. Частично будет снята напряженность для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Мы надеемся, что в середине сентября дети пойдут в садик. Социальные объекты должны строиться не только в городах крупных, но и поселках, которые развиваются».
Так, на прошлой неделе Дмитрий Махонин принял участие в открытие нового корпуса детского сада №24 в Краснокамске. Он рассчитан на 240 мест. Сейчас там работают 3 дежурные группы, а с 1 сентября и все 12. Всего в этом году в Прикамье планируется ввести в эксплуатацию 5 школ и 17 детских садов, из которых 5 уже сданы.
Новый корпус «Семицветика» в поселке Горный должен принять своих первых воспитанников уже этой осенью.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В галерее открылась выставка "Строгановы. Эпоха в иконных образах"
В Перми осуждены двое фальшивомонетчиков
Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Прикамье вновь опустился ниже 1
В Перми за лето на воде было спасено 12 человек
В Перми супермодель забралась на крышу и училась паять провода
Полицейские вернули родителям ребенка, ушедшего из детского сада
Политех продолжает набор в первую в России сетевую онлайн-магистратуру по робототехнике
Первый день отмены режима самоизоляции: что изменилось?
Больницы по борьбе с COVID-19 возвращаются к плановой госпитализации
Прикоснуться к истории: пермские археологи рассказали всю правду о своей работе
Добавить комментарий: