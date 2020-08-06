В поселке Горный готовится к сдаче новый детский сад

В поселке Горный Пермского района готовится к сдаче новый детский сад. Сегодня утром там побывал глава Прикамья Дмитрий Махонин, который после знакомства с ситуацией заявил, что не видит объективных причин, по которым садик не сможет открыться уже в сентябре. Остались, что называется, последние штрихи.Интерактивная панель расположилась в прогулочной зоне нового Двуреченского детского сада. Здесь есть и безопасные физкультурные и игровые площадки, современные песочницы, игровые модули и удобные теневые навесы. Внутри будет тоже все для развития малышей.Людмила Доронина, заведующая МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»: "Закуплена «волшебная грядка», дети будут экспериментировать. Интерактивное оборудование- песочница, доска, скалодром, то есть детки будут развиваться в современных условиях».Новый корпус детского сада «Семицветик» будет рассчитан на 120 мест. Групп будет 6, причем 3 из них для детей ясельного возраста, чего никогда не было в поселке.В просторном помещении разместится музыкальный зал. Пока что здесь находится только новое фортепиано, но совсем скоро тут появится и другое современное оборудование.В скором времени все это оценят дети небольшого поселка Горный. Сегодня готовность нового дошкольного учреждения проконтролировал врио губернатора края Дмитрий Махонин.Благодаря строительству нового корпуса в рамках национального проекта «Демография» дети от 3 до 7 лет смогут попасть в садик без очереди. Частично будет снята напряженность для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Мы надеемся, что в середине сентября дети пойдут в садик. Социальные объекты должны строиться не только в городах крупных, но и поселках, которые развиваются».Так, на прошлой неделе Дмитрий Махонин принял участие в открытие нового корпуса детского сада №24 в Краснокамске. Он рассчитан на 240 мест. Сейчас там работают 3 дежурные группы, а с 1 сентября и все 12. Всего в этом году в Прикамье планируется ввести в эксплуатацию 5 школ и 17 детских садов, из которых 5 уже сданы.Новый корпус «Семицветика» в поселке Горный должен принять своих первых воспитанников уже этой осенью.