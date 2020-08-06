В галерее открылась выставка "Строгановы. Эпоха в иконных образах"

Выставка "Строгановы. Эпоха в иконных образах" стала первой в Пермской художественной галерее после вынужденных из-за пандемии каникул. В экспозиции представлены порядка 40 произведений декоративно-прикладного искусства и иконы 16-17 веков, отмеченные вкладными надписями Строгановых. Ряд экспонатов демонстрируется впервые - это стало возможным благодаря проведению сложной реставрации.Среди раритетов - икона Богоматерь Смоленская (до 1577 г.)– самая ранняя среди вкладов («поставлений») Строгановых в Пермские храмы; Богоматерь Владимирская с сюжетами сказания о Темир-Аксаке, писанная по заказу Никиты Григорьевича Строганова в 1580-х годах; Евангелие 1603 г. и другие произведения. Впервые будут показаны иконы из праздничного чина иконостаса церкви Похвалы Пресвятой Богородицы (Орел-городок, 1670-е г.).Род Строгановых связан с историей Прикамья многими событиями, начиная с XVI века. Купцы и солепромышленники из Соли Вычегодской, они получили от Ивана Грозного в 1558 году земли по реке Каме. В дальнейшем к их имениям прибавились земли по рекам Чусовой, Сылве, Очеру, Яйве. Взамен Строгановы обязывались строить укрепленные городки, содержать ратников, искать руду и плавить металл, развивать солеварение и сельское хозяйство.Для представителей этого рода было характерно стремление сочетать собственное благосостояние с интересами государства, быть на уровне достижений не только в промышленности, но и в культуре. Ими были собраны богатейшие библиотеки; иконы, написанные лучшими иконописцами, и культовые предметы, изготовленные первоклассными мастерами, наполняли церкви в их вотчинах«Строгановские» иконы – как правило, небольшого размера, виртуозного, почти ювелирного по тонкости письма – относятся к концу XVI-первой трети XVII веков, и выполнены столичными «государевыми иконописцами» для церквей в Сольвычегодске и Орле–городке. В надписях на оборотах икон упоминаются представители рода Строгановых.