В Перми осуждены двое фальшивомонетчиков

В Перми суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя краевой столицы 1989 года рождения и жителя Челябинска 1986 года рождения. Они обвинялись по ст. 186 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных билетов Центрального банка Российской Федерации».В ходе следствия установлено, что в период с января 2020 года по 19 февраля 2020 года мужчины приобрели в Москве фальшивые денежные купюры номиналом 5000 рублей, часть из которых хранили при себе, а другую часть - сбыли в Перми и других регионах России. Обвиняемые расплачивались фальшивками в мелких торговых точках, а сдачу получали подлинными деньгами. Установлено, что злоумышленники приобрели не менее 126 фальшивых денежных купюр, 70 из которых были обнаружены и изъяты. Весной мужчин задержали сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции краевого и городского управлений МВД.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, ранее мужчины не привлекались к уголовной ответственности. Они признали вину. Во время следствия фигурант из Челябинска содержался под стражей, его подельник – под домашним арестом.Суд приговорил граждан к 2 годам колонии общего режима.