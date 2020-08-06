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В Перми осуждены двое фальшивомонетчиков
В ходе следствия установлено, что в период с января 2020 года по 19 февраля 2020 года мужчины приобрели в Москве фальшивые денежные купюры номиналом 5000 рублей, часть из которых хранили при себе, а другую часть - сбыли в Перми и других регионах России. Обвиняемые расплачивались фальшивками в мелких торговых точках, а сдачу получали подлинными деньгами. Установлено, что злоумышленники приобрели не менее 126 фальшивых денежных купюр, 70 из которых были обнаружены и изъяты. Весной мужчин задержали сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции краевого и городского управлений МВД.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, ранее мужчины не привлекались к уголовной ответственности. Они признали вину. Во время следствия фигурант из Челябинска содержался под стражей, его подельник – под домашним арестом.
Суд приговорил граждан к 2 годам колонии общего режима.
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