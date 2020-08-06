Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Прикамье вновь опустился ниже 1
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6296. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 5 августа – 1,04).
Из 69 новых инфицированных – 16 мужчин, 42 женщины, 11 детей (3 мальчика и 8 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 23 человека, 26 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет.
За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: 3 пациента умерли от COVID-19. Также, 1 пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 175 летальных исходов от COVID-19. Еще 103 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.
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