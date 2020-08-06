В Перми за лето на воде было спасено 12 человек

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За этот период предупреждено 245 несчастных случаев на воде или берегу, первая помощь оказана 356 пермякам. В основном спасатели помогали отдыхающим, которые получили раны, порезы, тепловые и солнечные удары.
Чтобы отдых прошел спокойно и безопасно, пермякам напоминают о правилах нахождения у воды. Во-первых, отдыхать можно только на оборудованных пляжах, где есть все средства для спасения. Постановлением администрации Перми от 9 июня 2008 года №503 «О благоустройстве территорий и безопасности людей в местах массового отдыха у воды на территории города Перми» утвержден перечень организованных мест массового отдыха у воды:
- в Кировском районе – по линии улицы Кировоградской между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков;
- в Ленинском районе – правый берег реки Кама;
- в Мотовилихинском районе – Мотовилихинский пруд;
- в Орджоникидзевском районе – остановочный пункт «КамГЭС»;
- в посёлке Новые Ляды Свердловского района – устье реки Грязная на левом берегу реки Сылва.
Именно в этих местах на 7 постах ежедневно с 10:00 до 22:00 до 31 августа организовано дежурство матросов-спасателей Пермской городской службы спасения. Кроме того, спасатели дополнительно дежурят на 3 постах на необорудованных стихийных местах отдыха пермяков – на реке Мулянке и в районе Перми-1.
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