В Перми за лето на воде было спасено 12 человек

С июня в Перми на воде было спасено 12 человек. Некоторым помощь оказали очевидцы до приезда спасателей, гибель других предотвратили сотрудники Пермской городской службы спасения.За этот период предупреждено 245 несчастных случаев на воде или берегу, первая помощь оказана 356 пермякам. В основном спасатели помогали отдыхающим, которые получили раны, порезы, тепловые и солнечные удары.Чтобы отдых прошел спокойно и безопасно, пермякам напоминают о правилах нахождения у воды. Во-первых, отдыхать можно только на оборудованных пляжах, где есть все средства для спасения. Постановлением администрации Перми от 9 июня 2008 года №503 «О благоустройстве территорий и безопасности людей в местах массового отдыха у воды на территории города Перми» утвержден перечень организованных мест массового отдыха у воды:- в Кировском районе – по линии улицы Кировоградской между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков;- в Ленинском районе – правый берег реки Кама;- в Мотовилихинском районе – Мотовилихинский пруд;- в Орджоникидзевском районе – остановочный пункт «КамГЭС»;- в посёлке Новые Ляды Свердловского района – устье реки Грязная на левом берегу реки Сылва.Именно в этих местах на 7 постах ежедневно с 10:00 до 22:00 до 31 августа организовано дежурство матросов-спасателей Пермской городской службы спасения. Кроме того, спасатели дополнительно дежурят на 3 постах на необорудованных стихийных местах отдыха пермяков – на реке Мулянке и в районе Перми-1.