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В Перми супермодель забралась на крышу и училась паять провода
Так началась экскурсия для Александры Морозовой, победительницы Всемирного конкурса Miss Supermodel Worldwide. Кроме громкого титула, профессиональная модель - обладательница собственного блога с аудиторией в 211 тысяч человек.
Интернет и общение в нём занимает у профессиональной модели большую часть рабочего времени. Узнать, откуда он появляется и как попадает в дома, была давнишней мечтой модели-блогера.
Александра Морозова, победительница всемирного конкурса Miss Supermodel Worldwide: "Я вообще полностью гуманитарий, для меня это довольно необычно, но очень интересно, столько людей, оказывается, работает над тем, чтобы у нас был интернет. И люди действительно любят свою работу, мы сегодня увидели это".
Александра увидела настоящую кухню, где готовится, а затем расфасовывается по мелким порциям - многоквартирным домам - высокоскоростной интернет. Кухня эта находится в главном здании компании "Ростелеком". Модель побывала на крыше, в шахте, а самое главное - смогла прикоснуться к самому сокровенному – телекоммуникационному сердцу региона.Владислав Круглов, ведущий инженер электросвязи Пермского филиала «Ростелеком»: "Это оптические линии связи, если к ним прикоснуться, то можно почувствовать биение сердца. Ну что, чувствуете, что-нибудь? Нет? Потому что это биение может почувствовать только настоящий связист".
Если биение телекоммуникационного сердца услышать обыкновенному человеку проблематично, то соединить тончайший оптический кабель оказывается под силу даже хрупкой девушке.
Именно по таким тонким кабелям интернет заходит в квартиры жителей Пермского края.
На сегодняшний день специалисты компании проложили более 3 тысяч км оптического кабеля по всему Прикамью. Именно такие тончайшие, но необычайно прочные линии связи предоставляют бесперебойный доступ к современным услугам связи и делают жизнь пермяков более комфортной, также позволяют пользоваться новыми сервисами онлайн-образования, строить собственный бизнес и дистанционно получать государственные услуги в электронном виде.
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