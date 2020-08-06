Полицейские вернули родителям ребенка, ушедшего из детского сада

3 августа в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» поступило сообщение от 34-летнего гражданина о том, что на улице Хорошева в сторону федеральной трассы Нытва – Кудымкар идет малолетний мальчик без сопровождения взрослых. По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что 5-летний ребенок во время тихого часа, когда воспитателя не было в группе, покинул детский сад и самостоятельно направился домой в деревню Кудымкарского района. Бдительный велосипедист остановил мальчика и передал его стражам порядка. Инспекторы отвезли несовершеннолетнего в дежурную часть, где мальчика ждали обеспокоенные родители.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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