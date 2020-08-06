Политех продолжает набор в первую в России сетевую онлайн-магистратуру по робототехнике

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Специально под новую программу в вузе создана уникальная лаборатория для удаленного выполнения студентами практических заданий. В ней будут стоять роботы компании «Промобот», а также элементы окружения, которые необходимы для навигации робота, выполнения тестовых заданий. Таким образом, обучаясь на реальных сервисных роботах, студенты смогут получить базу необходимых знаний, начиная от работы сервоприводов, которые используются для движения робота, заканчивая функционированием систем распознавания образов и речи.
Благодаря поддержке краевой администрации, обучиться сервисной робототехнике можно будет бесплатно. Всего в этом году запланировано 10 контрактных мест. На сегодня свободно 4 бюджетных места. Подать документы можно через личный кабинет абитуриента на сайте ПНИПУ до 8 августа. После успешного окончания программы студенты получат диплом магистратуры.
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