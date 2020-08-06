Первый день отмены режима самоизоляции: что изменилось?

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← Больницы по борьбе с COVID-19 возвращаются к плановой госпитализации
Политех продолжает набор в первую в России сетевую онлайн-магистратуру по робототехнике →
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03.08.2020 в 14:45
03.08.2020 в 13:15
03.08.2020 в 11:40
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Больницы по борьбе с COVID-19 возвращаются к плановой госпитализации
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