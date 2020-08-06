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Больницы по борьбе с COVID-19 возвращаются к плановой госпитализации
На втором этапе, который начинается с 13 августа, планируется восстановление еще 530 коек, в которые войдут: 102 койки хирургического профиля, 278 коек отделений сестринского ухода и терапевтического профиля, а также 150 коек педиатрического профиля. Во второй этап войдут краевая больница им. «Тверье», Пермская центральная районная больница, Краевая детская клиническая больница, Краевой кардиодиспансер, Октябрьская центральная районная больница и Городская больница Лысьвенского городского округа.
«Третий этап планируется начать не позднее 20 августа, так как нам необходимо оставить так называемый «остаточный фонд» коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Это около 1500 коек по всему Пермскому краю», – рассказала министр здравоохранения Оксана Мелехова.
На третьем этапе предполагается восстановление 365 коек, из которых: 33 койки хирургического профиля, 995 коек отделений сестринского ухода и терапевтического профиля, 30 санаторных и 40 коек инфекционного профиля. На этом этапе рассматриваются 3 учреждения в краевой столице, а также Городская больница Соликамска и Осинская центральная районная больница.Напомним, начиная с марта отделения для оказания медицинской помощи больным c COVID-19 были развернуты в 22 медицинских организациях (преимущественно в краевой столице – 12 учреждений), в крупных населенных пунктах: Осе, Краснокамске, Кизеле, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Лысьве, Кудымкаре, Соликамске, Кизеле, а также в Пермском районе.
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