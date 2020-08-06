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Прикоснуться к истории: пермские археологи рассказали всю правду о своей работе

Сотрудники Камской археологической экспедиции стали теперь еще и экскурсоводами. Впервые на один из своих городских раскопов они привели туристов. Практика будет продолжена. Только вот желающих оказалось так много, что весь август уже оказался расписан, и свободных мест, увы, пока нет. Что такого интересного там показывают?Мария Мингалева, сотрудник Камской археологической экспедиции: "Многие представляют работу археолога, такого человека в грязной одежде, с лопатой в яме где-то".
Рассказать правду о работе археолога - и есть главная задача новой экскурсии. Раскопки начинаются с архива и с изучения общей истории. Это место в центре Перми привлекательно для ученых со всех сторон.
Мария Мингалева, сотрудник Камской археологической экспедиции: "Этот квартал интересен нам тем, что он бытовал во времена существования поселка Егошихинского и уже во времена губернского города".
Для начала - практическая часть, непосредственно сами раскопки. Лопаты самые обычные, такие можно найти на каждой даче, а вот техника копки заметно отличается от огородной.Мария Мингалева, сотрудник Камской археологической экспедиции: "Копают не просто так, копают послойно, тщательно фиксируя все, что они там находят".
Работают здесь сотрудники Камской археологической экспедиции, студенты-историки проходит практику. Это их первое знакомство с прикладной наукой.
Кирилл Пермяков, студент ПГНИУ: "Такое ощущение приятное пробирает, потому что когда-то много-много лет назад это каким-то образом оказалось в земле, а мы сейчас это выкапываем".
Самая интересная часть — разбор самых ценных находок сезона прошлого года. Про датировку по монетам знают все. Но возраст культурного слоя, как оказалось, можно определись даже по клейму на бутылке Шато Лафит. Пришлось, правда, для этого связаться с виноделами из Франции.
Мария Мингалева, сотрудник Камской археологической экспедиции: "Это клейма 70-х годов 19 века. 1870-й и попозже".Центр Перми еще полон загадок, но здесь даже камни много могут рассказать. Бутовый фундамент 19 века рядом переходит в более поздний кирпичный и совсем рядом артефакт из века 20-го.
После такой экскурсии любой урок краеведения заиграет новыми красками. Здесь не официальная история, а реальные предметы, которые использовали в быту: украшения, посуда, игрушки. И ко всему можно прикоснуться рукой.
Максим Воробей: "Раньше мы могли все это только по книжкам изучать в теории. Но живьем увидеть то, что находилось в быту этих хозяев, возможность появилась только сегодня".
Заключительная часть — самостоятельная работа, попытаться самому проанализировать артефакт. Версии получаются самые оригинальные.

Опубликовано: 06.08.2020 в 11:15 в рубрике - Вести Пермь

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