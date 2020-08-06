Куда пойти учиться? Приемная кампания в вузы в самом разгаре

За две недели до окончания основной приемной кампании в ВУЗы пришла очень радостная для абитуриентов новость. Федеральное Министерство науки и высшего образования выделяет финансирование дополнительных бюджетных мест. Кому они достанутся?Вот так сейчас работают приёмные комиссии - поток заявлений идёт, а вот абитуриентов нет, пока что всё онлайн - новый опыт, говорят в вузах, и не самый простой."Сложнее работать, потому что нет личного контакта с абитуриентами". А между тем, в пермских вузах появились дополнительные бюджетные места. Речь идёт об очном обучении и самых разных направлениях. Лидирует пермский политех - 96 мест, далее классический университет - 93 места. Затем следуют педуниверситет с 30 местами, высшая школа экономики, медицинский университет, там добавили 19 мест в ординатуру, аграрно-технологический университет и институт культуры.Сергей Макаров, проректор по учебной работе ПГНИУ: "Это бюджетные места, выделенные на этот год. Мы сейчас вносим изменения в приказ о наборе, и в ближайшие дни эти места появятся в списке". В педагогическом университете, например, больше всех дополнительных мест – 7 - получили будущие логопеды, востребованная специальность, говорят в ВУЗе, у остальных от одного до пяти. За основу распределения взяли несколько факторов.Анатолий Коняхин, ответственный секретарь приёмной комиссии ПГГПУ: "Во-первых, это конкурс прошлогодний, прошлого года просчитали конкурс, проходной балл прошлого года, и плюс конкурс заявлений на сегодняшний день".В Пермском политехническом университете рассказали, что больше всего дополнительных мест пришлось на электротехнический факультет – 29, и 28 на факультет прикладной математики и механики. При этом проще поступить будет вряд ли, говорят в политехе - желающих учиться очень много.Руслан Гарифзянов, ответственный секретарь приёмной комиссии ПНИПУ: "В этом году количество заявлений, поданных от абитуриентов, уже превышает итоговое количество, которое мы приняли в том году".О современных технологиях говорят и в аграрно-технологическом университете, здесь дополнительные 14 мест получил факультет экономики и информационных технологий, а направления - прикладная информатика и информационные системы и технологии.Алёна Ерёменко, ответственный секретарь приёмной комиссии ПГАТУ: "Конечно, сельское хозяйство цифровизация затронула в первую очередь, здесь требуются работники, которые будут это программное обеспечение разрабатывать, писать, и, конечно же, обслуживать".В институте культуры дополнительных мест пять, в следующем году ожидают больше, а пока что одно из самых популярных направлений - это режиссура театрализованных представлений и праздников.Игорь Токарев, ответственный секретарь приёмной комиссии ПГИК: "У нас конкурс составляет на это направление почти 9 человек на место. Все хотят ставить мероприятия, режиссировать мероприятия".А ещё здесь планируют обучать цирковому искусству - впервые в Прикамье, но это уже в следующем году, и конкурс прогнозируют серьёзный.Подробная информация есть на страничке каждого вуза, можно заходить и смотреть. Приёмные комиссии продолжают свою работу, заявления принимаются в режиме онлайн, и так продлится ещё две недели.