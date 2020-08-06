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В Прикамье школы ограничили ученикам выбор причесок, но вмешалась прокуратура
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, на незаконные правовые акты прокуратурой района принесены протесты, которые удовлетворены, локальные правовые акты приведены в соответствие с законодательством.
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