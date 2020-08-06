Дмитрий Махонин: "Наша задача — помогать застройщикам"

Глава Прикамья Дмитрий Махонин побывал с рабочей поездкой в двух строящихся жилых комплексах Перми. Его интересовало, как застройщики исполняют взятые на себя социальные обязательства. В итоге, к ним претензий нет, а вот к городским благоустроителям серьезный вопрос нашелся.Табличка с надписью «Липа» обозначает совсем не липовые намерения. Вот-вот здесь должны появиться новые деревья. Причем, сразу в несколько метров.С благоустроенного парка начинается осмотр главой Пермского края Дмитрием Махониным жилого комплекса «Гулливер». Рядом с небоскребами здесь сохранили старинные насаждения, поставили памятник легендарному советскому актеру, уроженцу Перми Георгию Буркову. Теперь есть идея присвоить его имя всему скверу. Алексей Гоголев, двоюродный брат Георгия Буркова: "Для всего города это, конечно, культовый человек и известный. Поэтому, если в память о нем будет назван сквер, это будет очень хорошо".Глава региона идею поддержал. И памятник, и благоустройство всей территории — это все за счет застройщика. А дальше - безвозмездная передача городу. То есть сквер будет открыт для всех до конца этого года.Весь парк — это больше двух гектаров. Старинные деревья, свежий воздух, спортивная площадка. Все это - в самом центре Перми и скоро будет доступно для всех жителей города.Кроме того, детский садик на 160 мест здесь уже построен и передан городу также безвозмездно.Уже сверху, а точнее, с балкона 13-го этажа начинается обзор другого крупного жилого комплекса - «Погода» в Мотовилихе. На этом поле к 2023 году должен появиться детский садик, к 2024-му — новая школа, с бассейном, на 1600 учеников. Алексей Терентьев, представитель застройщика: "Это закроет потребности жителей не только «Погоды», но и всех рядом находящихся домов".В планах — еще одна поликлиника. И все это снова за счет застройщика.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "В Перми, слава Богу, есть нормальные, ответственные подрядчики, которые без всяких условий строят социальную инфраструктуру и ее передают, то есть, о чем договорились, то и делают. Наша задача — помогать застройщикам. Сейчас после этого совещания будет большой нагоняй городским властям". Город должен построить новую дорогу по улицам Сапфирная и Лесная. Но работы здесь почему-то почти не идут. И сверху это видно очень хорошо.