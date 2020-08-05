Знаменитый зеленый дом у Цирка сохранят для потомков

Знаменитый зеленый дом близ пермского Цирка на въезде в Мотовилиху сносить не будут. Его сохранят для потомков, как уже поступили с некоторыми советскими постройками в расположенном неподалеку Рабочем поселке. Новая жизнь ждет и здание бывшей поликлиники близ дворца спорта «Молот».Среди тех, кто строил дом, был и дед Ларисы Дмитриевой. Пермячка с рождения живёт в одном из самых больших домов Мотовилихи.

Необычным для советского времени решением стало объединить два дома буквой «П», иначе - курдонёром (с французского это «почётный двор»). Здесь курдонёр необычный - парадный вход не в центре, а ориентирован на улицу Крупской, которая во время строительства только проектировалась. В 2019-м дом признали аварийным и подлежащим сносу. Жители не согласны - позицию сохранить историческую память поддерживает и врио губернатора Дмитрий Махонин. Он отметил, что дом может быть восстановлен в рамках реконструкции Пермского цирка и прилегающей территории по программе Пермь-300. Переговоры будут проведены с федеральным Министерством культуры.

Лариса Дмитриева: "Сохранить, конечно, очень хочется. Потому что, мне кажется, вот такого двора нет нигде в округе". Своя атмосфера и в бывшем рабочем посёлке под названием «Социалистический городок». В 20-е годы прошлого столетия это было революционное решение - огромный квартал для тех, кто строил заводы и работал на них. Сегодня посёлок - пример активного патриотизма: местные общественники добились не только ремонта, но и возвращения исторического вида. Другой объект района «Соцгородок» сейчас в удручающем состоянии - это бывшая поликлиника на улице Ленина Лебедева. Узкие оконные проёмы, сложная геометрия - всё характерно для конструктивизма. В 2010-м здание перестало функционировать. Сейчас это пустующий памятник архитектуры.

Александр Жуковский, начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края: "Необходимо понять, под что это здание восстановить и приспособить". Работа по сохранению исторической памяти и традиций идёт по всему краю - в селе Кын намерены восстановить церковь, построенную в 1864 году.

Над вопросами восстановления начали работать и в Мотовилихе. Как заявлено, каждому строению будет обеспечен индивидуальный подход.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Необходимо комплексно подойти и принять решения по этим зданиям. Предварительно мы считаем, что они должны быть восстановлены, поскольку действительно это целый культурный слой для наших жителей, нашей истории".

Лариса Дмитриева ждёт решения по своему дому - для неё это не только история города, но прежде всего - её семьи.