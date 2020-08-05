В пермских университетах увеличилось число бюджетных мест

Пермский политехнический и Пермский классический университеты сообщают о появлении дополнительных бюджетных мест. В первом их появится 96, а во втором – 93. Все они предназначены для очной формы обучения и будут распределены по всем факультетам. К примеру, в ПГНИУ больше всего – 28 мест – достанется механико-математическому факультету, философам – 23, юристам – 14, историкам – 8, лишь по одному – химическому и биологическому факультетам. С учетом пополнения в этом году старейший на Урале примет на бюджет 2200 первокурсников, а политех почти 2400.Сергей Макаров, проректор по учебной работе, доктор физико-математических наук, доцент ПГНИУ: "Это бюджетные места на этот год. Мы вносим изменения в приказ о наборе, и в ближайшие дни эти места появятся в списках".