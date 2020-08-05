В пермских университетах увеличилось число бюджетных мест

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Сергей Макаров, проректор по учебной работе, доктор физико-математических наук, доцент ПГНИУ: "Это бюджетные места на этот год. Мы вносим изменения в приказ о наборе, и в ближайшие дни эти места появятся в списках".
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