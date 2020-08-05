В связи с пропажей 17-летнего Евгения Янковского возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» в связи с безызвестной пропажей 17-летнего Евгения Янковского из Перми. Так обычно делают для привлечения к поискам оперативных служб. Накануне весь день в окрестностях деревни Бобки парня искали более ста человек - волонтеры и сотрудники Росгвардии.Место встречи - отворот на деревню Бобки с трассы Пермь - Березники. Набирается под сотню человек, готовых приступить к поискам пропавшего Евгения Янковского, 17 лет. Есть даже те, кто привёз с собой квадроцикл, так удобней обследовать поля.

Ольга, волонтёр: "Почему откликнулись, потому что у нас у самих есть дети, и как можем, хотим помочь!"

Зона поисков обозначена на карте - людей делят на группы и они отправляются на поиски. При этом с теми, кто держит путь в лес, идут сотрудники Росгвардии. В окрестностях нашли следы медведя, так что усиление не помешает. И таким составом происходит прочёсывание местности.

Присоединиться может любой желающий. Однако, всех предупреждают, что на увеселительную прогулку это похоже мало. Особенно сегодня - постоянно идёт дождь, так что резиновые сапоги и дождевики просто необходимы.

Поиски ведутся везде, в том числе и в населённых пунктах, ведь молодой человек мог уйти куда ему заблагорассудится. И везде, куда приходят поисковики, оставляют ориентировки и опрашивают местное население.

Однако пока никто молодого человека не видел. Между тем, уголовное дело возбудил Следственный комитет, статья «Убийство». По имеющейся информации - именно в район Бобков Евгений приехал на такси и пропал - телефонная связь также отсутствует.

Илья Ястребов, следователь следственного отдела по Мотовилихинскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "Молодой человек характеризуется удовлетворительно, как по месту жительства, так и по месту учёбы. Причины, по которым он так себя повёл, пока не установлены в полном объёме, они устанавливаются". Сейчас следователи и волонтёры очень просят, если есть какая-нибудь информация, сообщать незамедлительно. И то, что поиски продолжаются не первый день, не умаляет вероятности того, что молодой человек будет найден живым.

Ксения Макарова, координатор поисков: "Мы нарезаем квадраты, обходим определённые периметры, для этого мы расширяемся с каждым днём, углубляемся и в леса, и вдоль дорог".

В Следственном комитете уточнили, что только этим участком на карте дело может не ограничиться. По мере сбора информации, появления каких-то новых вводных, зона поиска может быть существенно расширена.