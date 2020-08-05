Выборы губернатора: в Прикамье стартует агитационная кампания

На заседании Избирательной комиссии Пермского края сегодня приняли решение о регистрации кандидатов в губернаторы Пермского края. В окончательном списке четыре фамилии: Дмитрий Махонин, Олег Постников, Ксения Айтакова и Евгений Козлов.

Изначально о своём желании участвовать в выборах заявили 8 человек. Необходимые отчёты и подписные листы представили 5 из них. Четверо выдвинуты региональными отделениями политических партий - это Александр Репин от «Справедливой России», Олег Постников от ЛДПР, представитель КПРФ Ксения Айтакова и Евгений Козлов, представляющий партию «Патриоты России». Им необходимо было пройти только «муниципальный фильтр», то есть собрать подписи местных депутатов.

Кандидату-самовыдвиженцу Дмитрию Махонину, который сейчас исполняет обязанности губернатора Пермского края, по закону нужно было заручиться поддержкой не менее 1% жителей. Им было собрано более 20 тысяч подписей, методом случайной выборки было проверено 20% на предмет соответствия реальным данным. Недействительными признали 34 из 4 тысяч проверенных подписей жителей Пермского края. Этот показатель, как заявили в избиркоме, соответствует требованиям законодательства.

Что касается «муниципального фильтра», 6 из 107 подписей в поддержку Александра Репина совпали с ранее поставленными за Дмитрия Махонина. Таким образом, этот выдвинутый своей партией кандидат выбывает из предвыборной гонки.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Ни одной жалобы ни от одного депутата муниципального образования о возможном давлении или ещё каких-то нарушениях не поступило. А это означает, что в целом кампания прошла чисто. Сегодня заседание прошло - зарегистрировано 4 кандидата, они и окажутся в бюллетене для голосования. Теперь начинается агитационный период, наша задача следить за тем, чтобы кандидаты были в равных правах, закон не нарушался".

Выборы губернатора Пермского края впервые в истории пройдут в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. Участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00 часов.