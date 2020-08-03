В пермских МФЦ стартовала благотворительная акция «Выздоравливай, малыш»

С 3 августа по 14 сентября 2019 года в многофункциональных центрах Пермского края проводится акция по сбору средств гигиены для малышей, оставшихся без родителей и проходящих лечение в больницах.

Как поясняют организаторы благотворительной акции, дети-сироты находятся в медучреждениях под присмотром нянь из службы заботы фонда «Дедморозим» - больничных мам. Но, помимо заботы, им необходимы средства гигиены. Предметы первой необходимости для малышей в больницах - это подгузники, влажные салфетки, жидкое мыло, одноразовые пеленки, детские кремы, присыпки, ватные палочки с ограничителями и диски. Пригодятся и продукты питания: детское пюре, PediaSure малоежка в бутылочках.

В прошлом году общими усилиями пермяков было собрано более 4 тысяч подгузников, сотни упаковок с влажными салфетками, ватными дисками и палочками, впитывающие пеленки, детское питание, средства для купания, ранозаживляющие пластыри, очищающая пена, присыпки и даже погремушки. Собранной продукции подопечным больничных мам хватило на несколько месяцев.

Если вы хотите помочь малышам выздоравливать, приносите любое количество средств гигиены или детского питания в филиалы МФЦ в Перми и Пермском крае. По завершении акции вся собранная продукция будет передана благотворительному фонду «Дедморозим», а оттуда попадет к детям-сиротам в больницах.

Получить более подробную информацию об акции можно по телефону горячей линии 270 08 70.