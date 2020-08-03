Трогонтериевое слонотворение: пермские палеонтологи вернулись с раскопок

Работа не должна останавливаться, несмотря ни на что. Поэтому, исполнив все предписания Роспотребнадзора, пройдя предварительный контрольный карантин, пермские палеонтологи этим летом все-таки выехали на раскопки трогонтериевого слона. Очередная экспедиция пермского краеведческого музея в Оханский район и на этот раз увенчались успехом - в толще земли было обнаружено три берцовых кости. Кроме того, обнаружены фрагменты и других представителей доисторической фауны - например, кость доисторического зайца.Очередная экспедиция пермского краеведческого музея завершилась в Оханском районе. Поиски останков трогонтериевого слона и на этот раз увенчались успехом - в толще земли было обнаружено три берцовых кости. Кроме того, обнаружены фрагменты и других представителей доисторической фауны. Сейчас добыча палеонтологов запечатана в ящики, которые в ближайшее время расконсервируют сотрудники музея.

Раскопки в Оханском районе ведутся с 2013 года. Палеонтологи тщательно и кропотливо отбирали у земли то, что осталось от обитавших сотни тысяч лет назад. Что касается именно трогонтериевого слона, за все годы результаты раскопок оказались достойными. Причём, по словам специалистов, речь идёт о двух особях. Евгений Мащенко, специалист Палеонтологического института РАН: «Скелет трогонтериевого слона состоит приблизительно из 240 костей. Сейчас от особи, которая лучше сохранилась, есть примерно 70% костей. Этого достаточно для того, чтобы сделать - по имеющимся костям - сделать недостающие модели. К сожалению, нет черепа».

Со временем, может, получится найти и его, но можно и смоделировать, используя образцы, полученные из других музеев. Если говорить в общем, цели ежегодных экспедиций были шире, нежели только поиски костей степного мамонта, так еще называют трогонтериевого слона. Находки предыдущих лет уже заняли свое место в экспозиции. Двери музея открыты, сейчас все желающие могут прийти и посмотреть, что же скрывала в себе земля, какие экспонаты благодаря настойчивости участников экспедиции, смогли увидеть свет.Так, например, в экспедиции была найдена кость доисторического зайца. По соседству с бивнями, позвонками и ребрами трогонтериевого слона она займет свое место, пополнив список названий. В одном слое земли нашли также лису, ископаемую лошадь, лосиху, полевку, разных грызунов.

Трогонтериевый слон был гораздо крупнее своего потомка, чей скелет встречает посетителей Музея пермских древностей. Пермяки скоро смогут в этом убедиться. В планах - реконструкция скелета, в том числе с использованием оригинальных костей.