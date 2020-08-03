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День ВДВ в Пермском крае прошел спокойно

День ВДВ в Перми и Пермском крае прошел как никогда спокойно. В этом году по просьбе российского союза десантников, массовые мероприятия по данному поводу были отменены в нескольких регионах страны, в том числе в Прикамье. Всем причастным рекомендовали отметить профессиональный праздник в кругу семьи или малыми группами по индивидуальному сценарию. Некоторые, к примеру, предпочли поиграть в пейнтбол, о чем сообщают в социальных сетях. 2 августа состоялось традиционное возложение у монумента "Разорванное братство". В церемонии принял участие глава Прикамья Дмитрий Махонин. Позже ему показали эскиз памятника, который планируется возвести в честь воздушно десантных войск и их героев.
До сих пор в регионе такого монумента нет, хотя, как отметил Дмитрий Махонин, за прошедшие 90 лет в рядах ВДВ послужило 10 тысяч уроженцев Прикамья. Среди них есть Герой Великой Отечественной войны и пять Героев России.

Опубликовано: 03.08.2020 в 15:31 в рубрике - Вести Пермь

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