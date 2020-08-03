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На Пермь обрушился штормовой ветер
В Рабочем поселке старое дерево-гигант повалило ветром на трамвайные рельсы. Ствол перекрыл обе ветки. Движение транспорта возобновилось только после того, как дежурная бригада распилила дерево и освободила пути.
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