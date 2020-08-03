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В Перми подростки спасли из реки собаку
На кадрах видно, как собака плавает у берега и не может забраться на бетонные плиты склона набережной. Один из подростков вытаскивает собаку за ошейник, держась за веревку в руках товарища — с ее помощью он помогает приятелю подняться. .
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