Санатории Пермского края готовятся к открытию

Санатории Пермского края могут приступить к работе - правда, только те, которые имеют медицинскую лицензию. Пока ни один из них отдыхающих не принимает, но к заездам готовятся. Какие условия должны при этом соблюдаться?В санаториях готовятся к приёму пациентов — идёт тотальная дезинфекция спецсредствами, в столовой планируют максимально безопасную рассадку.Виктор Печерский, заместитель директора по лечебной работе клинического санатория-профилактория: "В основном будем рассаживать по одному, кормить в несколько смен".Тех, кто имеет проблемы с передвижением, кормить будут в номерах. Для проведения процедур намерены открыть дополнительные кабинеты.Виктор Печерский, заместитель директора по лечебной работе клинического санатория-профилактория: "Лечение пациентов организовано в две смены, также работа персонала организована в две смены. Сотрудники, которые работают в разные смены, друг с другом не пересекаются".Пока же с соблюдением требований здесь оказывают поликлиническую помощь. Маргарита Ермолаева приехала на приём из Соликамска — очень ждёт, когда откроются санатории, но, какие требования к отдыхающим, не знает — хотелось бы больше информации.Маргарита Ермолаева: "Конечно, чтобы разъясняли, чтобы люди знали, где и что заполнить".Чтобы попасть в санаторий, тест на коронавирус сдавать не нужно — достаточно справки об отсутствии контакта с больным инфекционными заболеваниями.«Министерство здравоохранения Пермского края»: «Для её получения необходимо записаться на прием к врачу-педиатру, терапевту или семейному врачу общей практики. Вместе с заполнением санаторно-курортной карты, доктор выдаст и этот документ. Важно, чтобы справка была выдана не позднее, чем за 14 календарных дней до даты отъезда».Как эта справка оградит от возможного заражения, в санаториях недоумевают. Ведь привезти коронавирус человек может, и имея такой документ. А отвечать рублём придётся руководству. Алексей Чичерин, директор клинического санатория-профилактория: "Болезнь может проявиться — есть такие опасения. Конечно же, приедет комиссия, представители прокуратуры, штрафы серьезные".В целом к открытию здесь готовы — сотрудники еженедельно сдают анализы на COVID, навыки тренируют друг на друге. Принять первых отдыхающих здесь планируют 10 августа.То, что доктор прописал: это биоакустическая коррекция головного мозга. Так здесь намерены снимать депрессивные состояния: во-первых, люди в принципе устали от пандемии. Во-вторых, первые клиенты санаториев всё равно будут переживать, в безопасности ли они.Всего в Пермском крае 44 санатория и курорта имеют необходимую лицензию. Пока только один из них заявил Роспотребнадзору о готовности начать работу.