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На главную - Вести Пермь

← Санатории Пермского края готовятся к открытию

До конца года в Прикамье сдадут 13 детских садов →

В Перми собирают волонтеров для обустройства долины Дружбы

Музей современного искусства «PERMM» взял «шефство» над долиной малой реки Егошихи. Уже 2 недели малые группы волонтеров шкурят и красят мост, обустраивают площадки и лестницу к геологическому памятнику обнажений слоев пермского периода и роднику. Мероприятие проходит в рамках проекта очистки и бережного освоения долины малой реки Егошихи, которая расположена между музеем современного искусства «PERMM» и Егошихинским некрополем. Проект – частная инициатива, которая реализуется в рамках общественного движения в защиту малых рек «Слушай соловья» и мероприятий фестиваля «Мосты». Присоединиться к волонтерам может любой желающий.

Опубликовано: 31.07.2020 в 12:15 в рубрике - Вести Пермь

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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.07.2020


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