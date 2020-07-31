Мусульмане отмечают Курбан-байрам

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← Каждый 8 житель Пермского края прошел тестирование на коронавирус
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30.07.2020 в 17:24
30.07.2020 в 17:06
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Каждый 8 житель Пермского края прошел тестирование на коронавирус
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Дмитрий Махонин поручил «Теплоэнерго» сделать жителям Прикамья перерасчет за вывоз мусора
Горячая линия: как получить статус малоимущих?
К юбилею Олега Попова Росгосцирк запустит «Лучик солнца»
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